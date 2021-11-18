Каждый пятый квадратный метр жилья в Татарстане предназначен для обманутых дольщиков

В Татарстане каждый пятый квадратный метр жилья в сданных в 2021 году многоквартирных домах предназначен для обманутых дольщиков, что составляет 21% от введенного в этом году в республике жилья, сообщили в Фонде поддержки дольщиков РТ.



Так, по действующим в республике программам поддержки дольщиков возвели 187 тыс. квадратных метров из 895 тысяч. В настоящий момент в Татарстане сданы девять проблемных домов, восемь из которых — в Казани:

№2, №3, №4 ЖК «МЧС» на ул. Зур Урам;

№5 ЖК «Молодежный» на ул. Ч. Айтматова;

№3, №6 ЖК «Золотая середина» на ул. Четаева и ул. Чистопольской;

дом на ул. Достоевского 57;

и дом на ул. Заслонова, 40, корп. 2.

Еще один дом сдан по программе в Елабуге — он расположен на ул. Тысячелетия, 1а.



Такой объем жилья позволил восстановить в правах 2 356 граждан.

Фотo: kzn.ru

На прошлой неделе сообщалось, что в Татарстане план по строительству жилья выполнен уже на 88%.

Маргарита Головатенко