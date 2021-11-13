В Татарстане завершаются программы строительства жилья

В Татарстане завершаются программы строительства жилья, план выполнен уже на 88%. Об этом сегодня на совещании в Доме правительства доложил глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин.

По его словам, годовые показатели по возведению индивидуальных жилых домов перевыполнены на треть.

Сейчас в республике введено в эксплуатацию почти 2,4 млн кв. метров жилья, из них 117 тыс. кв. метров пришлись на программу социальной ипотеки. Выполнение годового плана по программе составляет 42%, в Татарстане планируют сдать 280 тыс. кв. метров жилья, или 161 дом.

В этом году в Татарстане досрочно выполнили программу поддержки дольщиков.

Ольга Шагиева