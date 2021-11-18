Украина стала впервые в истории импортировать огурцы из России

Украина впервые в истории стала импортировать свежие огурцы из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отраслевой аналитический портал EastFruit, специализирующийся на освещении рынка плодоовощной продукции в Восточной Европе.

Ранее Россия сама была основным рынком сбыта для огурцов, выращенных в украинских теплицах, поэтому событие стало резонансным. Отмечается, что российский огурец конкурирует по цене с украинским, несмотря на импортную пошлину в 10%, которую приходится платить импортерам, поскольку Украина вышла из соглашения о свободной торговле с Россией.

По словам руководителя международных проектов Fruit-Inform.com Евгения Кузина, российские огурцы поступают на рынок Украины по самым низким ценам среди всех конкурентов, так как в РФ сейчас идет тенденция снижения цен на этот овощ. Сейчас его можно купить по 60—80 рублей за килограмм.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Тем временем в России выросли оптовые цены на картофель на 71,4%, на капусту — на 70%.



Дарья Акимова