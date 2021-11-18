В России выросли оптовые цены на картофель на 71,4%

Оптовые цены у российских поставщиков на овощи выросли в сравнении с прошлым годом. В связи с этим Минсельхоз и Минпромторг РФ намерены закупать картофель в странах СНГ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письма в правительство замглавы Минсельхоза России Оксаны Лут.

Из-за сложностей с урожаем оптовые цены на картошку уже на 71,4% выше прошлогодних. В конце октября стоимость этого овоща достигла 23 рублей за килограмм. Также повысились цены на капусту на 70%, морковь — на 44%.

Согласно тексту письма, рост цен на картофель в основном связан со сложностями при его уборке, которые возникли из-за плохой погоды. Поэтому ведомства находятся в поисках поставщиков из СНГ.

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Тем временем в Татарстане за неделю, с 25 октября по 1 ноября, повысились цены на некоторые продукты так называемого борщевого набора. Туда как раз входят картофель и белокочанная капуста.



Дарья Акимова