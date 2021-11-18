В Челнах здание театра «Мастеровые» готово на 46%

В Набережных Челнах продолжается строительство драматического театра «Мастеровые». Готовность здания сейчас составляет 46%, говорится на сайте исполкома.

Сейчас на объекте возводятся кирпичные перегородки, проводятся отделочные работы, устройство наружных и внутренних инженерных сетей. Работают 170 человек.

Здание в четыре этажа будет выполнено в стиле хай-тек. Кроме административных, служебных помещений, в театре расположатся фотомастерская, студия звукозаписи, малый и большой залы, выставочный зал, кафе, детская комната, видеотека и архив.

Открытие театра «Мастеровые» планируется в 2022 году.

В сентябре Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило еще один тендер на возведение здания театра «Мастеровые». Из бюджета республики на эти цели планируется направить 140 млн рублей. Все подробности — в материале «Реального времени».



Ольга Шагиева