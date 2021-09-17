Театр «Мастеровые» в Набережных Челнах готов на 35%

Объект планируют сдать в третьем квартале 2022 года

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило еще один тендер на возведение здания Русского драматического театра «Мастеровые» в Набережных Челнах. На строительно-монтажные и прочие работы из бюджета Татарстана готовы выделить 140 млн рублей.

От подрядчика требуется приступить к работам, в том числе к установке и монтажу оборудования, с момента заключения контракта. В качестве срока завершения указано 30 ноября 2022 года. В числе прочего от подрядчика требуется установить на сценах театра постановочное освещение (светодиодные приборы, сканеры с зеркальным барабаном, зеркальный шар) и систему управления им.



Как сообщили «Реальному времени» в Управлении информационной политики и по связям с общественностью исполкома Набережных Челнов, объект планируют сдать в третьем квартале 2022 года, как это и анонсировал мэр автограда в январе. По состоянию на середину сентября 2021-го степень готовности театра оценивается в 35%.



Здание включает в себя четыре наземных этажа с возвышающейся сценической коробкой. Источник: техническая документация к тендеру

Здание включает в себя четыре наземных этажа с возвышающейся сценической коробкой. На подвально-цокольном этаже (под всей площадью объекта) расположатся гардероб и санузлы для посетителей, видеотека, мастерские, кладовые и прочие технические помещения. Этажи между собой свяжут два пассажирских лифта. Фасад здания украсит архитектурная подсветка.

Проблем с финансированием строительства театра нет, заверили в исполкоме Челнов. Работы на объекте продолжаются. На сегодняшний день рабочие заняты устройством плит перекрытия и кирпичной кладкой наружных стен третьего этажа, а на первом и втором этажах возводят перегородки. Ведется и строительство последнего, четвертого этажа. Там строители устанавливают монолитные вертикальные конструкции. Кроме того, в здании нового театра продолжается устройство внутренних (электроснабжение, вентиляция, слаботочные сети) и наружных (тепловые сети, ливневая и хозяйственно-бытовая канализация) инженерных сетей. Одновременно с этим проводятся отделочные работы.



К строительству театра приступили почти год назад — в октябре 2020-го. Фото: nabchelny.ru

В целом строительство обойдется в 1,8 млрд рублей

О строительстве нового театра было известно еще в 2020 году. Разработчиком проекта нового здания стал «Татинвестгражданпроект». Однако эксперты и даже коллектив театра не очень тепло отнеслись к представленным архитектурным решениям: здание будущего театра сравнивали с бассейном или торговым центром. Но в итоге проект взял второе место в Международном профессиональном конкурсе НОПРИЗ. В мае «Татинвестгражданпроект» опубликовал доработанный эскизный проект театра.



Четырехэтажное здание (не считая технологических уровней) появится по адресу: проспект Чулман, 37. В новом театре расположатся фотомастерская, звукозаписывающая студия, видеотека, архив, выставочный зал, малый и большой репетиционные залы. Рядом со зданием строится гостевая парковка, рассчитанная на 71 автомобиль и еще девять машино-мест для маломобильных групп населения.

К строительству театра приступили почти год назад — в октябре 2020-го. На разработку проектной и рабочей документации республика выделила 29 млн рублей. В том же месяце депутат Государственной думы от Татарстана Альфия Когогина сообщила челнинцам, что на строительство здания «Мастеровых» из федерального бюджета направят 1,08 млрд рублей.



— Титаническая работа по включению строительства нового здания для Русского драматического театра «Мастеровые», которую мы проделали с Министерством культуры Республики Татарстан, под руководством Рустама Нургалиевича Минниханова, получила свой результат. 1 млрд 80 млн рублей включены в федеральную адресную инвестиционную программу на 2 года, — написала Когогина в своем Instagram.

В пресс-службе исполкома Челнов уточнили, что общая сметная стоимость объекта составляет почти 1,83 млрд рублей. Расчетно-калькуляционные материалы на строительно-монтажные работы от 27 января 2021 оцениваются в 897 млн рублей, из которых более 520 млн — федеральные средства, еще почти 277 млн рублей — бюджет Татарстана.

Строительство ведет «Евростиль»

Предыдущий тендер на строительство «Мастеровых» ГИСУ Татарстана объявило в феврале 2021-го. На эти цели из бюджета республики предусматривалось выделить почти 900 млн рублей.



Конкурс выиграло местное ООО «Евростиль», входящее в десятку наиболее крупных строительных компаний Татарстана. По данным аналитической службы «Реального времени», в топ-100 республиканских строителей организация занимает шестое место с оборотом в 5,1 млрд рублей по итогам 2019 года. Чистая прибыль за тот же период составила 51 млн рублей. Компания принадлежит семье бизнесмена Ильнара Гайсина.

Стоимость контракта, заключенного по итогам тендера, составила 892,7 млн рублей, в ходе конкурсных процедур она снизилась примерно на 4,5 млн рублей от начальной. На этот контракт претендовал еще один челнинский застройщик — «Стройтраст», он заявил ту же сумму, но по результатам конкурса уступил «Евростилю».



Однако весной стало известно, что стройка замерла, хотя у объекта не было проблем ни с республиканским, ни с федеральным финансированием. Выяснилось, что рабочий процесс остановился из-за того, что затянулось согласование проектной документации с представителями театра. Держать ситуацию с «Мастеровыми» на контроле на всех этапах строительства и оказывать «всю посильную помощь» тогда вызвалась Альфия Когогина. Сейчас строительство идет полным ходом.

Татьяна Демина