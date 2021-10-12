В Челнах здание театра «Мастеровые» готово на 40%
В Набережных Челнах готовность здания русского драматического театра «Мастеровые» в настоящее время составляет 40%. Об этом сообщил начальник управления культуры Румиль Карамиев.
Сейчас там укладывают перегородки второго и третьего этажей, наружных стен третьего и четвертого этажей, устраивают внутренние инженерные сети (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, вентиляция, слаботочные сети), выполняются отделочные работы, сообщается на сайте мэрии Челнов.
В сентябре Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило еще один тендер на возведение здания театра «Мастеровые». Из бюджета республики на эти цели планируется направить 140 млн рублей. Все подробности — в материале «Реального времени».
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