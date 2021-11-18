В Казани отремонтируют пешеходный переход за 9,9 млн рублей

Фото: Мария Горожанинова (архив)

В Казани отремонтируют надземный пешеходный переход через Оренбургский тракт за 9,9 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани, как следует из документации. Подрядчику нужно будет провести на надземном пешеходном переходе через Оренбургский тракт, на участке ПК автодороги Казань — Оренбург, монтажные и демонтажные работы покрытия, электромонтажные работы, покрасить металлические конструкции, установить урны и видеорегистраторы.



Заявки принимаются до 25 ноября 2021 года. Работу потребуется закончить в течение 3 месяцев после заключения контракта.

Фото: Олег Тихонов

В октябре Управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани искало подрядчика для ремонта футбольного поля на спортивной базе ФК «Рубин» за 49,1 млн рублей.





Дарья Акимова