В Казани отремонтируют пешеходный переход за 9,9 млн рублей
В Казани отремонтируют надземный пешеходный переход через Оренбургский тракт за 9,9 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает Управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани, как следует из документации. Подрядчику нужно будет провести на надземном пешеходном переходе через Оренбургский тракт, на участке ПК автодороги Казань — Оренбург, монтажные и демонтажные работы покрытия, электромонтажные работы, покрасить металлические конструкции, установить урны и видеорегистраторы.
Заявки принимаются до 25 ноября 2021 года. Работу потребуется закончить в течение 3 месяцев после заключения контракта.
В октябре Управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани искало подрядчика для ремонта футбольного поля на спортивной базе ФК «Рубин» за 49,1 млн рублей.
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