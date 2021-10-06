В Казани за 49,1 млн рублей отремонтируют футбольное поле на базе «Рубина»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани планируется капитально отремонтировать футбольное поле на спортивной базе ФК «Рубин» по ул. Копылова. На эти цели из бюджета города готовы выделить чуть более 49,1 миллиона рублей.

От подрядчика требуется выполнить работы по планировке футбольного поля, по укреплению его травяного покрытия и посеять натуральный газон с внесением удобрений в почву. Кроме того, он должен произвести демонтаж/монтаж ворот и угловых флажков и другие работы. Общая площадь футбольного поля составляет 7 955 кв. метров.

Выполнить работы необходимо в течение 30 дней с момента заключения контракта. Заказчиком капитального ремонта выступает Управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани, следует из документации на портале госзакупок.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подверг критике газон «Ак Барс Арены». Он считает, что стадион не ухаживает за полем и наносит вред качеству покрытия постоянными нефутбольными мероприятиями. В ответ на эти претензии представители «Ак Барс Арены» заявили о препятствиях со стороны футбольного клуба, которому было предложено заменить подрядчиков, занимающихся подготовкой газона.



В итоге «Рубин» и руководство «Ак Барс Арены» достигли соглашения по вопросу о сохранении качества газона. Стороны провели встречу и договорились о полном отказе руководства стадиона от проведения нефутбольных мероприятий на поле арены.



Татьяна Демина