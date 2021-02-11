В Татарстане разрабатывают проект крематория для казанского похоронного комплекса «Курган»

Фото: Илья Репин (архив)

«Татинвестгражданпроект» на сегодня работает над проектом крематория, который планируется построить на территории казанского похоронного комплекса «Курган». Идет работа и над проектом похоронного дома.

Начальник Управления казанского исполкома по организации ритуальных услуг Марат Ишкин рассказал, что введенный в 2020 году в эксплуатацию похоронный комплекс рассчитан на 147 тысяч мест для захоронения. Его должно хватить на ближайшие 30 лет.

Он также добавил, что за счет внебюджетных средств на территории похоронного комплекса планируется строительство часовни и мечети, которые расположатся на специально предусмотренных для этого участках, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, также руководитель управления отчитался о состоянии электронной системы учета захоронений, в которую на сегодня внесено более 260 тысяч могил.

В июле Ишкин сообщал, что пока «ведется поиск источников финансирования» строительства крематория.