Из ФНБ на развитие технологий производства электромобилей выделят 38 млрд рублей

38 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут потрачены на развитие технологий в сфере производства электромобилей, сообщил заместитель министра экономического развития Илья Торосов.



Еще 8,1 млрд рублей пойдет на софинансирование установки трех тысяч «быстрых» зарядных станций для электромобилей.

В числе пилотных регионов и трасс вошел Татарстан, а еще Калининград, Крым, Краснодарский край и Севастополь, а еще Ленинградская, Московская, Нижегородская и Сахалинская области. В этот же список попала дорога общего пользования федерального значения М-4 «Дон».

Пилотные территории второй очереди — это Чувашия, Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский и Приморский края, а еще Владимирская, Воронежская, Калининградская, Липецкая, Ярославская и Тульская области, сообщает ТАСС.

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Правительство приняло концепцию, направленную на развитие в России электрического автомобильного транспорта. Она рассчитана на ближайшие 10 лет. Ожидается, что в России к 2024 году выпустят 25 тысяч отечественных электроавтомобилей, а также запустят 9 тысяч зарядных станций для них.

В сентябре в Казани в тестовом режиме заработала зарядная станция для электромобилей на парковке возле экстрим-парка «Урам». В течение тестового периода зарядка будет бесплатной. Мощность зарядной станции — 22 кВт.

Опрос этого года показал, что в Татарстане 63% автолюбителей хотят купить электромобиль в ближайшую пару лет.

Маргарита Головатенко