В Татарстане 63% автолюбителей хотят купить электромобиль

В Татарстане 63% автолюбителей хотят купить электромобиль в ближайшую пару лет. Опрос провел drom.ru.

35% татарстанцев не готовы к такой покупке и предпочитают машины с обычным двигателем внутреннего сгорания. 2% опрошенных сообщили, что купили электромобили.

Фото: pixabay.com

Из-за стоимости и небольшого выбора 24% автолюбителей республики откладывают покупку, но они хотели бы приобрести электромобиль. Еще 26% останавливает отсутствие зарядных станций. А 12% не видят проблем и уже рассматривают покупку машины с электродвигателем.

В среднем по России 63% автолюбителей хотят купить электромобиль, а 34% пока не готовы пересесть на машины с электродвигателем. Всероссийский опрос проводился с 24 по 31 августа этого года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняли участие 10 тыс. человек.

Недавно правительство приняло концепцию, направленную на развитие в России электрического автомобильного транспорта. Она рассчитана на ближайшие 10 лет. Ожидается, что в России к 2024 году выпустят 25 тысяч отечественных электроавтомобилей, а также запустят 9 тысяч зарядных станций для них.

Алексей Нечаев