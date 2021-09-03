Зарядная станция для электромобилей заработала на парковке возле экстрим-парка «Урам» в Казани

В Казани в тестовом режиме заработала зарядная станция для электромобилей на парковке возле экстрим-парка «Урам». Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

В течение тестового периода зарядка будет бесплатной. Плата за стоянку во время подзарядки не будет взиматься. Мощность зарядной станции — 22 кВт.

Управлять станцией можно через мобильное приложение, объединяющее основные зарядные станции для электромобилей в Казани в одну сеть.



Сегодня днем на плоскостной муниципальной парковке по улице Мулланура Вахитова открылась зарядная станция для электромобилей. В начале августа власти Казани сообщили о планах установить зарядную станцию для электрокаров во дворе жилого дома на улице Волгоградской и Декабристов, 150 и 152.

