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Госкомитет РТ по биоресурсам держит на контроле ситуацию с передвижным зоопарком под Бугульмой

11:12, 17.11.2021
Госкомитет РТ по биоресурсам держит на контроле ситуацию с передвижным зоопарком под Бугульмой
Фото: wikipedia.org

Госкомитет РТ по биоресурсам держит на контроле ситуацию с передвижным зоопарком в поселке Карабаш Бугульминского района, где животные содержатся в ненадлежащих условиях. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

Информацию направили руководителю районного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам. О результатах проверки ведомство сообщит дополнительно.

Фото: pixabay.com

Ранее в telegram-каналах появилась информация о плохих условиях в передвижном зоопарке под Бугульмой. Медведь, волк, леопард, рысь, редкие амурский и белый тигры находятся в грязных клетках. Животные неухоженные и тощие.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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