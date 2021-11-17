Госкомитет РТ по биоресурсам держит на контроле ситуацию с передвижным зоопарком под Бугульмой

Госкомитет РТ по биоресурсам держит на контроле ситуацию с передвижным зоопарком в поселке Карабаш Бугульминского района, где животные содержатся в ненадлежащих условиях. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

Информацию направили руководителю районного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам. О результатах проверки ведомство сообщит дополнительно.



Фото: pixabay.com

Ранее в telegram-каналах появилась информация о плохих условиях в передвижном зоопарке под Бугульмой. Медведь, волк, леопард, рысь, редкие амурский и белый тигры находятся в грязных клетках. Животные неухоженные и тощие.

Татьяна Леухина