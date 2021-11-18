В Кирове огласят приговор следователям из Татарстана

Фото: «Реальное время» (на снимке — Камиль Халиев)

Сегодня в Октябрьском райсуде Кирова ожидается приговор по уголовному делу бывшего руководителя Набережночелнинского отдела Следкома по РТ Камиля Халиева, его экс-заместителя Ильдара Шакирова и следователя Екатерины Перепеченовой (Никитиной). В прениях гособвинитель Дмитрий Шаклеин запросил для всех троих реальные сроки, сообщают источники «Реального времени».



В то же время представитель прокуратуры просил суд освободить обвиняемых силовиков от наказания за преступную халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ) ввиду истечения срока давности. Обвинение по этому эпизоду связано с расследованием в Набережных Челнах дела об изнасиловании 16-летней.

В июле 2018-го юная работница кафе заявила о преступлении со стороны хозяина кафе — гражданина Турции Адила Шишмека, а в сентябре следователь Никитина прекратила это дело «за отсутствием события преступления».

По версии Следкома по РТ и надзорного ведомства (обвинение утверждал зампрокурора РТ Алексей Заика), следователь ненадлежащим образом провела первичные действия, что повлекло утрату возможных вещдоков, и закрыла дело без достаточных оснований, а ее начальники-подсудимые не проконтролировали ни ход проверки сообщения о преступлении, ни само расследование. Когда вышестоящая инстанция отменила прекращение дела, иностранец успел покинуть Россию.

Также всех троих экс-сотрудников Набережночелнинского отдела СК обвиняют в злоупотреблении полномочиями по предварительному сговору в 2017—2018 годах и заведомом привлечении невиновного электрика к уголовной ответственности за смерть двух рабочих в результате падения бетонной плиты на стройке на фоне незаконного освобождения от такой же ответственности заказчика работ Фанила Шарипова. Перепеченовой инкриминируют еще и служебный подлог с незаконной переквалификацией обвинения по менее тяжкой статье и прекращением преследования Зайцева за деятельным раскаянием.

Все трое настаивают на оправдании. В последнем слове полковник юстиции Камиль Халиев заявил, что его обвинение полностью не соответствует материалам дела.

«Я себя виновным не считаю, действовал в рамках закона, как и мои коллеги. Прошу меня полностью оправдать», — приводит слова майора Ильдара Шакирова портал Bnkirov.ru.

Старший лейтенант Екатерина Перепеченова считает, что в суде ее вина не была доказана.

В прокуратуре Кировской области вчера отказались комментировать позицию гособвинения по данному делу и запрашиваемые сроки лишения свободы.«Не видим информационного повода», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

Воздержались от пояснений и адвокаты с подсудимыми, предложив дождаться результатов судебного процесса в Кирове.

Напомним, на переносе суда за пределы Татарстана настаивали Халиев и его защитники. За время разбирательства полковник и майор в гражданском порядке добились отмены приказов о своем увольнении со службы и взыскания компенсации.