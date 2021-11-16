Завтра в Казани откроется первый в этом сезоне каток

На стадионе «Трудовые резервы» завтра откроется первый в этом сезоне каток. Он будет работать ежедневно.

В будние дни покататься можно с 17.30 до 22.00, в выходные и праздники — с 12.00 до 22.00. С 16.00 до 16.50 каток будет закрываться на технический перерыв.

Со своими коньками вход будет стоить 100 рублей в час, бесплатно смогут покататься дети до 7 лет. Стоимость проката коньков составит 200 рублей в час для взрослых и 100 рублей в час для детей до 7 лет. В залог нужно будет оставить документ или деньги.

Организаторы обещают провести в день открытия интересные мероприятия, розыгрыши призов и необычные конкурсы.

Также скоро откроется каток на стадионе «Ракета» в Советском районе Казани. Пока идет его заливка.

Фото: kzn.ru

Сообщается, что в этом году на катке не будут проводить катания с клюшками. Ледовое поле не имеет специализированных бортов. Желающие могут арендовать хоккейную коробку рядом.

Когда катки откроются в парках Казани, в Дирекции парков и скверов «Реальному времени» прокомментировать не смогли.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в среду, 17 ноября, пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Местами ожидается кратковременная метель, ночью с сильным ветром. Температуры ночью: -3... -8°, днем ожидается -3... +2°.

Ольга Шагиева