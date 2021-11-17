После отравления студентов в Казани задержали всех подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя

После массового отравления студентов в Казани полиция задержала не только гражданина, у которого пострадавшие приобрели спиртосодержащую жидкость, но и всю цепочку сбытчиков.

Сбытом занимались четыре казанца, всех их задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, документируется противоправная деятельность подозреваемых.

В Следкоме информацию о задержании подозреваемых пока не комментируют.

По данным источников «Реального времени», среди задержанных — Ринат Ханнанов. По предварительным данным, он был перекупщиком контрафактного алкоголя. Сам Ханнанов все отрицает.

15 ноября компания молодых людей отдыхала в одном из частных домов в поселке Салмачи. Все они пили алкоголь, приобретенный у одного из подозреваемых. Пострадавшие — молодые люди 1999—2003 годов рождения.

После отравления студентов метанолом возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Прокуратура Татарстана взяла расследование уголовного дела на особый контроль.

Пока состояние отравившихся студентов остается прежним, сообщила главный токсиколог МЗ РТ, заведующая отделением токсикологии Городской клинической больницы №7 Казани Алия Насибуллина. Врачи зафиксировали у пострадавших нарушения зрения. У отравившихся ребят — отек зрительного нерва. У студентов наблюдаются тошнота, слабость.

Маргарита Головатенко