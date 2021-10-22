В Казани установят мемориальную доску на доме, где жила председатель ТРО ВООПИиК Фарида Забирова
В Казани на доме экс-председателя отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Фариды Забировой установят мемориальную табличку. Это решили вчера на собрании общества, выяснило «Реальное время».
Забирова жила по адресу: ул. Маяковского, д. 30.
Известная казанская градозащитница, архитектор, реставратор, глава ТРО ВООПИиК ушла из жизни 27 июня в больнице.
Фарида Забирова родилась в Казани 11 февраля 1954 года. В 1976 году она окончила архитектурный факультет Казанского инженерно-строительного института (ныне КГАСУ). После выпуска несколько лет работала архитектором Татарской специальной научно-реставрационной мастерской объединения «Реставрация». С 1980-х годов по 2007 год Забирова возглавляла сначала сектор охраны памятников истории и культуры, затем отдел Главного архитектурно-планировочного Управления Казани, Управление госконтроля охраны культурного наследия города Казани. С 2009 года была заместителем председателя ТРО ВООПИиК, возродила эту общественную организацию, подняла ее на высокий профессиональный уровень.
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