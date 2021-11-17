«Почта России» потратит почти 15 млн рублей на перевозку отправлений из Казани в Санкт-Петербург и обратно

АО «Почта России» объявило тендер на перевозку почтовых отправлений по магистральному маршруту Казань — Санкт-Петербург — Казань для нужд УФПС Самарской области. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

На эти цели готовы направить 14,9 млн рублей. Подрядчику необходимо оказать услуги по перевозке почтовых отправлений и прочих товарно-материальных ценностей автотранспортом по магистральному маршруту Казань — Санкт-Петербург — Казань, включая погрузочно-разгрузочные работы в пунктах обмена маршрута для УФПС Самарской области.

Фото: kzn.ru

Работы необходимо выполнять в течение 18 месяцев с момента заключения контракта.

В конце октября «Почта России» объявила тендер на оказание услуг по дезинсекции почтовых отделений в Татарстане.

