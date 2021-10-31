В Татарстане на дезинсекцию почтовых отделений направят более 6 млн рублей

АО «Почта России» объявило тендер на оказание услуг по дезинсекции почтовых отделений в Татарстане. Начальная цена договора — 6,4 млн рублей.

Исполнителю необходимо провести санитарно-эпидемиологические мероприятия с целью недопущения наличия насекомых. Работы должны проводиться в рабочее время с 9.00 до 18.00. Оказать услугу необходимо более чем на 1 000 объектах до 31 августа 2024 года.

Фото: pixabay.com

Заявки на участие принимаются до 19 ноября. Электронный аукцион состоится 2 декабря.

В прошлом году стало известно, что «Почта России» установит пять тысяч почтоматов по стране.

Диана Жиленкова