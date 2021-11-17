Гинцбург дал рекомендации о вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет

Переболевшим коронавирусом россиянам моложе 60 лет лучше использовать для вакцинации «Спутник Лайт». Людям старшего возраста лучше привиться «Спутником V», заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, — «Лайтом», а тех, кто старше 60, — «Спутником V», — сказал Гинцбург.

Ранее Гинцбург рекомендовал ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода. За полгода уровень антител снижается, если человек не сталкивается с чужеродным антигеном.

Ольга Шагиева