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В Татарстане подтвердилось еще семь случаев смерти от COVID-19

18:13, 16.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердилось еще семь случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились семь случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От коронавируса скончались: мужчины 1961, 1932, 1953 годов рождения и женщины 1959, 1960, 1978, 1944 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 134 татарстанца.

За минувшие сутки в республике зарегистрировали 267 случаев COVID-19. Общее число заболевших за все время пандемии составило 34 455 человек.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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