В Татарстане подтвердилось еще семь случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились семь случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.
От коронавируса скончались: мужчины 1961, 1932, 1953 годов рождения и женщины 1959, 1960, 1978, 1944 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 134 татарстанца.
За минувшие сутки в республике зарегистрировали 267 случаев COVID-19. Общее число заболевших за все время пандемии составило 34 455 человек.
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