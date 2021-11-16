В Татарстане зафиксировали 267 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Татарстане заразились коронавирусом еще 267 человек. Общее число заболевших за все время пандемии составило 34 455 человек.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией, всего выздоровело 27 223 татарстанца, в том числе 206 — за последние сутки. Вирус унес жизни еще пяти жителей РТ. Всего от COVID-19 скончались 1 127 человек.

Фото: realnoevremya.ru

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Диана Жиленкова