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В Татарстане зафиксировали 267 новых случаев заражения коронавирусом

12:21, 16.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зафиксировали 267 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru (архив)

За последние сутки в Татарстане заразились коронавирусом еще 267 человек. Общее число заболевших за все время пандемии составило 34 455 человек.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией, всего выздоровело 27 223 татарстанца, в том числе 206 — за последние сутки. Вирус унес жизни еще пяти жителей РТ. Всего от COVID-19 скончались 1 127 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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