Татарстанцы потратили более 409 млн рублей на Ozon в распродажу «11.11»

Фото: Максим Платонов

Жители Татарстана потратили на Ozon в рамках акции «11.11», которая длилась с 10 по 13 ноября, более 409 млн рублей. Это в 4 раза больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба маркетплейса.

Пик продаж пришелся на 11 ноября — они выросли почти в пять раз. В целом количество заказов выросло в 4,5 раза, а количество покупателей — в 3,5 раза.

Быстрее всего в период акции в Татарстане рос спрос на ювелирные украшения, одежду, бытовую химию, товары для дома и сада.

Фото: Максим Платонов

По предварительным данным, татарстанцы потратили на Ozon в распродажу 167 млн рублей. В топ покупок вошли 5-литровый гель для стирки, заварочный чайник, тонометр и средство для педикюра.

Подробнее об итогах распродажи «11.11» — в материале «Реального времени».