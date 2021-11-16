Бизнес-омбудсмен Титов заявил о необходимости систематизации антиковидных мер

Фото: Максим Платонов (архив)

Вводимые в стране антиковидные меры, в том числе и QR-коды, должны быть более системными. Такого мнения придерживается уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По его словам, в условиях эпидемиологических ограничений происходит «хаос полный». Бизнес-омбудсмен заявил, что систему QR-кодов необходимо вводить не только в заведениях общепита, но и в транспорте.

Фото: realnoevremya.ru

Титов добавил, что не всегда необходимо вводить новые ограничения. Например, в фитнес-индустрии меры по борьбе с пандемией были выработаны ранее, и они работают. То же самое касается и других отраслей: нужен понятный набор требований, который формируется из эпидемиологической ситуации в каждом регионе, пишет «Интерфакс».

На прошлой неделе в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. В полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

Диана Жиленкова