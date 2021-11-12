В Казани подготавливают деревья к зиме

В Казани готовят деревья к зиме: ранним утром в пятницу специалисты МУП трест «Горводзеленхоз» выехали на Ленинскую дамбу, чтобы укрыть камышовыми матами молодые растения, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.



Такое укрытие снижает антропогенную негативную нагрузку на зеленые насаждения и защищает от неблагоприятных погодных условий.

К зиме в Казани подготовят около 2 тысяч деревьев, высаженных в 2018—2020 годах. Мешковиной уже закрыли стволы деревьев вдоль проспекта Альберта Камалеева. На улицах Кремлевской, Баумана, Дзержинского, Карла Маркса, Большой Красной и у разворотного кольца Оренбургского тракта специалисты накрыли полиэтиленовой пленкой и щепой приствольные лунки насаждений: это сделано, чтобы защитить растения от реагентов.

Многолетние деревья в сквере Толстого, на бульварах «Ак чәчәкләр» и «Фестивальный», в Ленинском и Лядском садах, в парке в жилом массиве «Салават купере» и парке Победы, на площади 1 Мая и площади Свободы укрыли хвойным лапником.

Фото: kzn.ru

Вчера вечером в столице Татарстана городские дорожные службы приступили к противогололедной обработке улиц. Этой ночью в Казани на уборку снега вышли 245 единиц техники.

Маргарита Головатенко