За парковку на газонах и уличную торговлю челнинцам «прилетели» штрафы на 26 млн рублей

В Набережных Челнах количество штрафов за парковку на газонах выросло — с начала года на автомобилистов составили около 4 тысяч протоколов, сообщают Chelny.biz.



За девять месяцев 2021 года в городе рассмотрели более 10 тысяч протоколов, основная часть которых — за размещение на озелененных территориях. По сравнению с тем же периодом 2020-го количество таких нарушений возросло в 2,5 раза — от 4 278 до 1 717 год к году.

2 827 протоколов составили за торговлю в неустановленных местах, еще 1 174 — за организацию уличных точек. Из года в год продолжают нарушаться правила благоустройства. В основном это касается несвоевременной уборки территории, размещения и эксплуатации средств наружной информации без согласования, задержка земляных работ. Общая сумма наложенных штрафов за 9 месяцев — 26,7 млн рублей. Взыскано 9,1 млн рублей.

Ранее исполком Челнов установил новые правила по благоустройству для бизнеса.

Маргарита Головатенко