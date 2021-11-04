Исполком Членов установил новые правила по благоустройству для бизнеса

Фото: Максим Платонов (архив)

Исполком Набережных Челнов установил новые правила для бизнеса: теперь, чтобы поставить у торгового павильона или кафе оборудование (например, столики и зонты), будет нужно получить разрешение, такое решение приняли депутаты горсовета.



Теперь запрещается оставлять товар и мусор на элементах благоустройства прилегающей территории, иначе — штраф. На тротуарах и пешеходных дорожках, а еще на газонах и местах для подъезда транспорта нельзя размещать киоски и павильоны. Запрещается использовать электропровода с повреждениями, самовольно отсоединять, подключать провода и кабели к сетям.

Наказывать собираются за неустановку номерных, указательных и домовых знаков, урн, а еще за нарушения при земляных работах зимой или после закрытия ордера.

Фото: Максим Платонов (архив)

«Чем четче и строже будут прописаны правила благоустройства, тем больше будет порядка», — приводит Chelny.biz слова мэра автограда Наиля Магдеева.

Маргарита Головатенко