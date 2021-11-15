Таксисты продолжают забастовку в Челнах

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В Набережных Челнах продолжается забастовка таксистов сервиса «Яндекс.Такси», сообщают «Челнинские известия».



Бастующие предлагали отказаться от работы в конкретном агрегаторе сегодня, в понедельник. В связи с такими мерами в городе увеличилась стоимость поездки. Как прокомментировал изданию один из таксистов сервиса Ильназ Садыков, сегодня не работали около 30-40 таксистов. Количество заказов из-за холодной погоды увеличилось, на ресурсе разместили несколько фейковых заказов, поэтому цена выросла примерно на 40%.

Таксисты желают встретиться с региональным менеджером компании «Яндекс» в Челнах, вернуть предыдущий тариф и увеличить тариф «Эконом» до минимальной стоимости заказа в 100 рублей.

Другая часть таксистов протесты коллег не поддержала. «От хорошей жизни в таксисты не идут. Я не могу себе позволить отдыхать, у меня семья и кредиты, поэтому продолжаю работать», — рассказал изданию Дмитрий Макаров.

Челнинские водители устроили забастовку на одной из парковок города 11 ноября. Как комментировали в пресс-слежбе «Яндекс Go» «Реальному времени», средний доход водителей, выполняющих заказы в Челнах, вырос за последний год на 20%. По информации агрегатора, водители автограда в среднем зарабатывают около 400-460 рублей в час даже в тарифе «Эконом».

Маргарита Головатенко