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Тренер сборной России Карпин заявил, что может покинуть команду до стыковых матчей

20:16, 15.11.2021
Тренер сборной России Карпин заявил, что может покинуть команду до стыковых матчей
Фото: кадр трансляции

Тренер российской сборной Валерий Карпин в эфире «Коммент шоу» заявил, что обдумывает, оставаться ли на посту главного тренера национальной команды.

Решение Карпин планирует принять в течение недели. Тренер отметил, что хотел бы больше времени на подготовку сборной к стыковым матчам, «если будет такая возможность».

Напомним, жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября. Полуфиналы пройдут 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

Фото: Максим Платонов

Сборная России проиграла Хорватии и отложила вопрос выхода на чемпионат мира на март 2022 года. Подробности — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко
СпортФутбол

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