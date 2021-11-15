Тренер сборной России Карпин заявил, что может покинуть команду до стыковых матчей

Фото: кадр трансляции

Тренер российской сборной Валерий Карпин в эфире «Коммент шоу» заявил, что обдумывает, оставаться ли на посту главного тренера национальной команды.



Решение Карпин планирует принять в течение недели. Тренер отметил, что хотел бы больше времени на подготовку сборной к стыковым матчам, «если будет такая возможность».

Напомним, жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября. Полуфиналы пройдут 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

Фото: Максим Платонов

Сборная России проиграла Хорватии и отложила вопрос выхода на чемпионат мира на март 2022 года. Подробности — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко