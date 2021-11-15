Новости общества

12:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России зарегистрировали 38 420 новых случаев COVID-19

11:45, 15.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 38 420 новых случаев COVID-19
Фото: mos.ru

За минувшие сутки в России зарегистрировали 38 420 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 9 109 094.

Выздоровели за сутки 27 972 пациента с COVID-19, за весь период пандемии выздоровели 7 812 557. Коронавирус унес жизни 1 211 россиян, с начала пандемии от инфекции умерли 256 597 человек.

Фото: mos.ru

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета в России достигает 49%.

Последние новости о пандемии коронавируса — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также