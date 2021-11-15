В России зарегистрировали 38 420 новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в России зарегистрировали 38 420 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 9 109 094.
Выздоровели за сутки 27 972 пациента с COVID-19, за весь период пандемии выздоровели 7 812 557. Коронавирус унес жизни 1 211 россиян, с начала пандемии от инфекции умерли 256 597 человек.
Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета в России достигает 49%.
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