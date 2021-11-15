В Казани определили поставщика по рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений

В Казани подвели итоги электронного аукциона по рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений. Победителем объявлено ООО «Ядран-Строй», под вторым номером оказалось ГУП РТ «Татлизинг». Результаты опубликованы на портале госзакупок.

Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ. Исполнителю необходимо провести два этапа работ — технический и биологический. Речь идет об иловых полях, расположенных в границах Приволжского района Казани, между поселками Отары и Старое Победилово, на берегу Куйбышевского водохранилища. Срок выполнения работ — 30 ноября 2022 года. Источником финансирования выступает бюджет Татарстана.

Фото: скриншот документации к тендеру

Начальная цена контракта составила 676,5 млн рублей. ООО «Ядран-Строй» предложил 656,2 млн рублей, а «Татлизинг» — 659,6 млн рублей.

Подробнее об этапах работы по рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова