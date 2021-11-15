В мэрии Казани рассказали, как боролись со снегопадом в последние четыре дня

За четыре дня в Казани выпало 25% месячной нормы осадков. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев на «деловом понедельнике».

С четверга по воскресенье выпало 11 мм осадков, что составляет четверть месячной нормы. Для предотвращения гололедицы 11 ноября перед снегопадом дорожные службы провели превентивную обработку опасных участков. Реагентами посыпали мосты, транспортные развязки, спуски, подъемы и перекрестки.

Фото: kzn.ru

«По мере усиления интенсивности снегопада в течение трех часов были проведены мероприятия по сплошной обработке всех дорог города. Они были завершены в 16.30. Вторая смена началась в 21.00, в это время была организована работа по разметанию проезжей части, очистке тротуаров и повторной противогололедной обработке», — приводятся слова Куляжева на сайте мэрии.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить уборку дорог и взять ее под контроль.



Ольга Шагиева