Минниханов поручил усилить контроль за уборкой дорог от снега

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить уборку дорог и взять ее под контроль. Об этом он заявил на субботнем совещании в Доме правительства РТ.



В республике следует усилить уборку дорог, тротуаров и общественных пространств, а еще проследить за состоянием дорожной сети, чтобы обеспечить безопасность как автомобилистов, так и пешеходов.

Фото: kzn.ru

В четверг на город обрушился сильный снегопад. Пробки на дорогах достигли 10 баллов. На следующий день в Казани на уборку улиц вышли 336 дорожных рабочих и 178 единиц специальной техники.

Маргарита Головатенко