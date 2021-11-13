Минниханов поручил усилить контроль за уборкой дорог от снега
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить уборку дорог и взять ее под контроль. Об этом он заявил на субботнем совещании в Доме правительства РТ.
В республике следует усилить уборку дорог, тротуаров и общественных пространств, а еще проследить за состоянием дорожной сети, чтобы обеспечить безопасность как автомобилистов, так и пешеходов.
В четверг на город обрушился сильный снегопад. Пробки на дорогах достигли 10 баллов. На следующий день в Казани на уборку улиц вышли 336 дорожных рабочих и 178 единиц специальной техники.
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