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Минниханов поручил усилить контроль за уборкой дорог от снега

17:54, 13.11.2021
Минниханов поручил усилить контроль за уборкой дорог от снега
Фото: kzn.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить уборку дорог и взять ее под контроль. Об этом он заявил на субботнем совещании в Доме правительства РТ.

В республике следует усилить уборку дорог, тротуаров и общественных пространств, а еще проследить за состоянием дорожной сети, чтобы обеспечить безопасность как автомобилистов, так и пешеходов.

Фото: kzn.ru

В четверг на город обрушился сильный снегопад. Пробки на дорогах достигли 10 баллов. На следующий день в Казани на уборку улиц вышли 336 дорожных рабочих и 178 единиц специальной техники.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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