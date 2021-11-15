В ПФР по Татарстану рассказали, что делать в случае прекращения начисления пенсии

Специалисты отделения Пенсионного фонда России по Татарстану рассказали, что делать в случае прекращения выплаты пенсии.



Пенсионные выплаты могут прекратиться, если пенсионер не приходит за ней в отделение почтовой связи в течение полугода. Не полагается пенсия по потере кормильца отчисленному или завершившему обучение студенту. Еще лишаются права на пенсию иностранцы после истечения срока действия их документов, дающих право на проживание в России.

Однако прекращение начисления пенсии может произойти по ошибке или при изменении обстоятельств. Например, пенсионер надолго уехал в другой город и не мог прийти за пенсией.

В таких случаях для возобновления выплат пенсионеру следует подать заявление на сайте ПФР либо в территориальной клиентской службе ПФР и предоставить документы, подтверждающие устранение причин приостановки пенсии.

Заявление должны рассмотреть в течение пяти рабочих дней. Рассмотрение могут приостановить, но не более чем на три месяца. При наличии оснований для возобновления выплат ПФР пересчитает пенсию и возобновит выплату со следующего месяца после подачи заявления.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно стало известно о разработке в России голосового помощника для пенсионеров, который будет помогать им обращаться с цифровыми сервисами, компьютерами и сможет обратиться в экстренные службы в случае необходимости. Виртуальный помощник «Нина» пока работает в тестовом режиме.

Маргарита Головатенко