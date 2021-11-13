Для пенсионеров в России разработают виртуальный помощник

Команда Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова разработает голосовой помощник для пенсионеров, который будет помогать им обращаться с цифровыми сервисами, компьютерами и сможет обратиться в экстренные службы в случае необходимости. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы.

Виртуальный помощник «Нина» пока работает в тестовом режиме. Разработчики уверяют, что приложение имеет преимущества по сравнению с западными и российскими аналогами. К примеру, у существующих голосовых помощников есть недостатки: они не работают в офлайн-режиме, не пишут под диктовку, у них возникают трудности при распознавании речи с акцентом, а также они не взаимодействуют с ПК. Все эти функции планируют реализовать в новом сервисе.

«Сам сервис мы делаем интуитивно понятным, чтобы каждый пользователь, вне зависимости от возраста и состояния здоровья, смог в нем разобраться. Помощник просто будет вместо вас управлять компьютером с вашим голосом. Донести информацию о нем до пожилых людей или пользователей с ОВЗ сможет их окружение — родители, родственники, знакомые, друзья и даже врачи», — приводит слова разработчиков RT.



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Ольга Шагиева