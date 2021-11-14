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Серийное производство истребителя Су-75 Checkmate планируют запустить в 2026 году

19:19, 14.11.2021
Серийное производство истребителя Су-75 Checkmate планируют запустить в 2026 году
Фото: пресс-служба президента РФ

Запуск серийного производства российского однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate планируют запустить в 2026 году, сообщает «КП».

Первый полет истребителя планируют осуществить в 2023 году, сказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь на выставке Dubai Airshow.

В России могут закупить однодвигательные истребители Checkmate по программе будущей госпрограммы вооружения. Такой вопрос рассматривается Минобороны.

Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate будет стоить 25—30 млн долларов.

Маргарита Головатенко
Татарстан

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