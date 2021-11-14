Серийное производство истребителя Су-75 Checkmate планируют запустить в 2026 году
Запуск серийного производства российского однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate планируют запустить в 2026 году, сообщает «КП».
Первый полет истребителя планируют осуществить в 2023 году, сказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь на выставке Dubai Airshow.
В России могут закупить однодвигательные истребители Checkmate по программе будущей госпрограммы вооружения. Такой вопрос рассматривается Минобороны.
Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate будет стоить 25—30 млн долларов.
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