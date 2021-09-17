Минобороны рассмотрит включение истребителей Checkmate в программу вооружений

Фото: пресс-служба президента РФ

В России могут закупить однодвигательные истребители Checkmate по программе будущей госпрограммы вооружения. Такой вопрос рассматривается Минобороны, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.



По его словам, такой шаг важен для экспортного потенциала: «Иностранные заказчики всегда интересуются, берут ли родные вооруженные силы ту технику, которую предлагают на экспорт». Он упомянул, что Минобороны и Воздушно-космические силы относятся к однодвигательным истребителям достаточно осторожно и для надежности выбирают двухдвигательные самолеты. Однако однодвигательные истребители широко распространены.

Летные испытания могут начаться в 2023 году. Борисов считает, что при наличии спроса организовать массовое производство будет можно в 2025—2026 годах. «Иначе мы просто не войдем в этот рынок, где присутствуют уже американские и китайские [однодвигательные] модели. По своим потенциальным характеристикам этот самолет обладает очень хорошим потенциалом, у него есть все перспективы занять определенную нишу и уже есть потенциальные покупатели», — приводит его слова ТАСС.

Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate будет стоить 25—30 млн долларов.

Checkmate в переводе с английского языка означает «шах и мат», пользуясь шахматной терминологией. ЛТС — это легкая «конница», легкая и маневренная, способная совершать неожиданные ходы и решать ход партии, объяснял гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов смысл названия нового истребителя.

Маргарита Головатенко