Чемезов назвал стоимость нового истребителя Checkmate

Фото: пресс-служба президента РФ

Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate будет стоить 25—30 млн долларов. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.



«Это легкий истребитель пятого поколения. Аналоги такие у нас в мире существуют. Это и F-35, и Gripen, и Rafale. Только мы поставили перед собой задачу поставить очень дешевый и эффективный самолет. У нас будет цена, надеюсь, где-то от $25 до $30 млн, а у них — от $60 до $90 млн», — цитирует его ТАСС.

Также Чемезов заявил, что скорость истребителя составит 1,9 тыс. км в час. Checkmate получит на вооружение управляемые и неуправляемые ракеты.

Сегодня президенту России Владимиру Путину презентовали модель нового легкого, тактического однодвигательного самолета (ЛТС) пятого поколения, созданного компанией «Сухой». Истребитель назвали Checkmate.



Алексей Нечаев