Чемезов назвал стоимость нового истребителя Checkmate
Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate будет стоить 25—30 млн долларов. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
«Это легкий истребитель пятого поколения. Аналоги такие у нас в мире существуют. Это и F-35, и Gripen, и Rafale. Только мы поставили перед собой задачу поставить очень дешевый и эффективный самолет. У нас будет цена, надеюсь, где-то от $25 до $30 млн, а у них — от $60 до $90 млн», — цитирует его ТАСС.
Также Чемезов заявил, что скорость истребителя составит 1,9 тыс. км в час. Checkmate получит на вооружение управляемые и неуправляемые ракеты.
Сегодня президенту России Владимиру Путину презентовали модель нового легкого, тактического однодвигательного самолета (ЛТС) пятого поколения, созданного компанией «Сухой». Истребитель назвали Checkmate.
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