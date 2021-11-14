Новости общества

16:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане за проезд без QR-кода придется заплатить до 30 тысяч рублей

14:59, 14.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за проезд без QR-кода придется заплатить до 30 тысяч рублей
Фото: realnoevremya.ru

За проезд без QR-кода в общественном транспорте физическим лицам придется заплатить до 30 тысяч рублей, сообщает «Татарстан-24».

Если нарушитель — должностное лицо, сумма штрафа составит до 50 тысяч рублей, юрлицам придется заплатить до 300 тысяч.

Фото: nabchelny.ru

Для проезда в общественном транспорте гражданину нужно предъявить QR-код вакцинированного или переболевшего. Минздрав РТ разработает QR-коды для тех, кому положен медотвод. Наличие кода проверят перевозчики во время продажи билета.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаБизнесТранспорт Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также