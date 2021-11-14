В Татарстане за проезд без QR-кода придется заплатить до 30 тысяч рублей
За проезд без QR-кода в общественном транспорте физическим лицам придется заплатить до 30 тысяч рублей, сообщает «Татарстан-24».
Если нарушитель — должностное лицо, сумма штрафа составит до 50 тысяч рублей, юрлицам придется заплатить до 300 тысяч.
Для проезда в общественном транспорте гражданину нужно предъявить QR-код вакцинированного или переболевшего. Минздрав РТ разработает QR-коды для тех, кому положен медотвод. Наличие кода проверят перевозчики во время продажи билета.
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