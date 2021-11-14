Турагентства рассказали, где можно привиться иностранной вакциной

Чтобы привиться иностранной вакциной, россияне могут отправиться на вакцинацию или ревакцинацию в Сербию, Германию, Хорватию или Грецию. Вакцинные туры организуют несколько операторов: «Русский экспресс», «Веди-Тур», «Пакс» и BSI Group.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, в основном россияне хотят поставить однокомпонентную вакцину, чтобы не ездить два раза. Трехдневный тур обойдется около 60 тысяч рублей. Отдельно необходимо будет оплатить вакцинацию. В Хорватии привиться стоит 200 евро, в Германии — 700-800 евро. В Хорватии прививка бесплатная, пишет РБК.

Фото: realnoevremya.ru

Для иностранных туристов в России также планируют запустить «вакцинные» туры до конца года. Сейчас Ростуризм ведет переговоры с Минздравом.

Ольга Шагиева