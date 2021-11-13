В Татарстане подтвердились еще шесть случаев смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердились еще шесть летальных случаев от коронавируса, об этом сообщили в республиканском оперштабе.



Коронавирус унес жизни трех женщин 1950, 1952 и 1954 годов рождения и жизни трех мужчин 1939, 1940 и 1949 годов рождения.

Вирус идентифицировали в результате патологоанатомической экспертизы. По состоянию на 13 ноября в Татарстане зарегистрировано 1 113 летальных случаев.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

11 ноября сообщалось о десяти случаях смерти от коронавируса.

Маргарита Головатенко