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В Татарстане подтвердились еще шесть случаев смерти от COVID-19

19:09, 13.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились еще шесть случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтвердились еще шесть летальных случаев от коронавируса, об этом сообщили в республиканском оперштабе.

Коронавирус унес жизни трех женщин 1950, 1952 и 1954 годов рождения и жизни трех мужчин 1939, 1940 и 1949 годов рождения.

Вирус идентифицировали в результате патологоанатомической экспертизы. По состоянию на 13 ноября в Татарстане зарегистрировано 1 113 летальных случаев.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

11 ноября сообщалось о десяти случаях смерти от коронавируса.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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