В Греции ввели уголовное наказание за фейки о COVID-19

За распространение фейковых новостей о коронавирусе в Греции ввели уголовное наказание, за такую меру проголосовали в парламенте страны, сообщает «РИА Новости».



Срок наказания за нарушение — три месяца. К фейкам относятся новости, вызывающие у граждан страх и беспокойство, подрывающие «доверие общества к национальной экономике, обороноспособности страны или общественному здравоохранению».

Журналисты и юристы заявляют о нарушении свободы слова. По их мнению, уголовное наказание не должно вводиться лишь на основании беспокойства граждан и подрыве доверия общества.

В УК Греции и раньше существовала статья 191 «Распространение ложных новостей», которая предусматривала наказание за распространение подобных новостей, «вызывающих страх у неопределенного числа людей или у определенного круга или категории лиц, которые, таким образом, вынуждены совершать незапланированные действия или отменять их, рискуя нанести ущерб экономике, туризму или обороноспособности страны или нарушить ее международные отношения». Предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или штраф. Минимальный срок был десять дней.

Фото: realnoevremya.ru

В начале ноября директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты (ОП) России Екатерина Мизулина предложила учредить в России межведомственную рабочую группу или отдельный орган власти, который будет заниматься противодействием распространению фейков из-за рубежа.

Маргарита Головатенко