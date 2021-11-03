Мизулина предложила создать специальный орган для противодействия фейкам извне

Нужно учредить межведомственную рабочую группу или отдельный орган власти, который будет заниматься противодействием распространению фейков из-за рубежа, считает директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты (ОП) России Екатерина Мизулина.

— Мы видим, что те самые лица, которые распространяют фейки на те или иные темы, также распространяют и публикации, связанные с ЛГБТ-пропагандой среди детей, пропагандой наркотиков и экстремистскими публикациями. Это примерно одни и те же люди. И у них довольно четкая системная работа построена, и они отрабатывают заказ от своих кураторов из других государств, — сказала она.

В последнее время количество фейков растет, а правоприменение в этой области страдает, добавила Мизулина. Она также заявила о необходимости профилактики появления фейков, сообщает ТАСС.

Летом в Роскомнадзор от Лиги безопасного интернета было направлено обращение с просьбой проверки социальной сети TikTok из-за распространения в ней материалов о суицидах, наркотиках и оскорблении чувств верующих.