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В Татарстане вакцину от COVID-19 получили 1 805 637 человек

14:31, 13.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане вакцину от COVID-19 получили 1 805 637 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане прививку от коронавируса получили 1 805 637 человек, сообщили в региональном Минздраве.

Из общего числа привившихся 1 238 784 граждан получили вторую дозу препарата. За минувшие сутки прививку сделали 26 021 жителей республики.

Фото: realnoevremya.ru

В пятницу руководитель Управления здравоохранения Казани — заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков назвал казанские прививочные пункты с маленькими очередями.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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