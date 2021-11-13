В Татарстане вакцину от COVID-19 получили 1 805 637 человек
В Татарстане прививку от коронавируса получили 1 805 637 человек, сообщили в региональном Минздраве.
Из общего числа привившихся 1 238 784 граждан получили вторую дозу препарата. За минувшие сутки прививку сделали 26 021 жителей республики.
В пятницу руководитель Управления здравоохранения Казани — заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков назвал казанские прививочные пункты с маленькими очередями.
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