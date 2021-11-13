Власти не планируют переводить школьников на дистант
Власти не планируют переводить школьников на дистанционное обучение. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«Планов по переводу школ на дистанционное нет и не будет. Все зависит от эпидемической ситуации»,— сказал министр «РИА Новости».
Также министр добавил, что меры, которые предложены Роспотребнадзором, показали свою эффективность — массовых вспышек коронавируса нет, если все соблюдено.
В Татарстане с начала учебного года с входных фильтров в школах отправили по домам 9 016 детей.
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