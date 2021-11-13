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Власти не планируют переводить школьников на дистант

12:59, 13.11.2021
Власти не планируют переводить школьников на дистант
Фото: realnoevremya.ru

Власти не планируют переводить школьников на дистанционное обучение. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Планов по переводу школ на дистанционное нет и не будет. Все зависит от эпидемической ситуации»,— сказал министр «РИА Новости».

Также министр добавил, что меры, которые предложены Роспотребнадзором, показали свою эффективность — массовых вспышек коронавируса нет, если все соблюдено.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане с начала учебного года с входных фильтров в школах отправили по домам 9 016 детей.

Ольга Шагиева
Общество

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