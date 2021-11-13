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Следователи возбудили уголовное дело после гибели мужчины и ребенка в Бавлах

11:15, 13.11.2021
Следователи возбудили уголовное дело после гибели мужчины и ребенка в Бавлах
Фото: Следком РФ

Следственный комитет в Татарстане возбудил уголовное дело после гибели мужчины и ребенка в результате пожара. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи рассматривают различные версии произошедшего, в том числе неисправность электроприборов. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Фото: МЧС РФ по РТ

Пожар произошел 12 ноября в квартире одного из жилых домов в Бавлах. В результате были обнаружены тела маленького мальчика и мужчины.

Ольга Шагиева
ОбществоПроисшествия Татарстан

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