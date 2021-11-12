В татарстанском городе Бавлы загорелась квартира в жилом доме — погибли два человека
Сегодня вечером в квартире одного из жилых домов в Бавлах произошел пожар. Обнаружили тела маленького мальчика и мужчины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Татарстану.
Пожарные прибыли на сообщение о запахе гари в подъезде. Они установили, что дым идет из квартиры на втором этаже. Там обнаружили тела мальчика 2017 года рождения и мужчины 1971 года рождения. Еще двоих человек удалось спасти.
Ликвидировано открытое горение дивана на площади 2 кв.м. До прибытия пожарных еще 10 человек самостоятельно покинули дом. Причина возгорания устанавливается.
В начале месяца в Зеленодольске во время пожара в пятиэтажке погиб мужчина. Пожарные установили, что происходило горение мебели в квартире на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного дома.
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