В татарстанском городе Бавлы загорелась квартира в жилом доме — погибли два человека

Фото: МЧС РФ по РТ

Сегодня вечером в квартире одного из жилых домов в Бавлах произошел пожар. Обнаружили тела маленького мальчика и мужчины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Татарстану.

Пожарные прибыли на сообщение о запахе гари в подъезде. Они установили, что дым идет из квартиры на втором этаже. Там обнаружили тела мальчика 2017 года рождения и мужчины 1971 года рождения. Еще двоих человек удалось спасти.

Фото: МЧС РФ по РТ

Ликвидировано открытое горение дивана на площади 2 кв.м. До прибытия пожарных еще 10 человек самостоятельно покинули дом. Причина возгорания устанавливается.

В начале месяца в Зеленодольске во время пожара в пятиэтажке погиб мужчина. Пожарные установили, что происходило горение мебели в квартире на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного дома.

Диана Жиленкова