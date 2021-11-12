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Транспортная прокуратура РТ проводит проверку по факту столкновения поезда с грузовым автомобилем

23:21, 12.11.2021
Транспортная прокуратура РТ проводит проверку по факту столкновения поезда с грузовым автомобилем
Фото: pixabay.com

Татарская транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения поезда с грузовым автомобилем КАМАЗ, в результате которого погиб работник железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Столкновение произошло в Зеленодольском районе республики на переезде, расположенном на ул. Центральной. По предварительным данным, поезд двигался задним ходом по пути необщего пользования, в результате чего столкнулся с автомобилем КАМАЗ. Несколько вагонов сошли с рельс, из них опрокинулись цистерны с газом. Водитель автомобиля выжил.

Фото: pixabay.com

Сейчас устанавливаются все детали происшествия.

В прошлом месяце в Пензенской области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Локомотив и три вагона сошли с рельсов. Пострадавших не оказалось.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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