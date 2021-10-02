Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Пензенской области

В Лунинском районе Пензенской области поезд с 336 пассажирами столкнулся с грузовиком на переезде. Локомотив и три вагона сошли с рельсов.

Пострадавших в результате инцидента нет, но прогнозируется задержка трех поездов. В результате происшествия повреждено железнодорожное полотно. Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом №116 «Адлер — Томск» с 336 пассажирами, среди них — 34 ребенка, пишет «РИА Новости».

В начале сентября в Татарстане поезд снес автомобиль такси. В салоне машины не было пассажиров, никто не пострадал.

